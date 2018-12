Brigitte Heitzer speelt Marilyn Monroe

Goodbye, Norma Jeane vertelt over een jonge en ambitieuze journalist die in 1984 ergens in Europa aanbelt. Een vrouw van 58 opent de deur en stelt zich voor als Jane Edwards, maar de jongeman weet wel beter: de vrouw die voor hem staat is Norma Jeane Baker. Ooit beroemd als Marilyn Monroe en waarvan de wereld niet beter weet dan dat ze 22 jaar eerder, op 5 augustus 1962, is overleden. Verbijsterd laat de vrouw de jongeman binnen. Ze is bang dat haar geheim bekend zal worden en doet er alles aan om hem te overtuigen het verhaal niet te publiceren.

Heitzer speelt Marilyn Monroe in haar beroemde, jongere jaren. Binnenkort maakt de producent bekend wie de rollen van de 58-jarige Jane Edwards en Henri Miller zullen spelen. Goodbye, Norma Jeane - De laatste nacht van Marilyn Monroe, wordt geregisseerd door Martin Michel en zal op maandag 10 februari 2020 in première gaan in de Goudse Schouwburg in Gouda.

Hierna is de voorstelling tot en met eind april te zien in heel Nederland. Eerder was de voorstelling met veel succes te zien in Antwerpen.

Momenteel is Brigitte Heitzer voor uitverkochte zalen te zien in haar door pers en publiek bejubelde rol van Eva Perón in de musical Evita. Eerder was ze te zien in onder anderen Miss Saigon, The Full Monty, Tarzan, Nonsens en Into the Woods.