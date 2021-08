Bridget showt intieme tattoo en Simon kan niet van zijn vrouw afblijven

Legendari­sche Abbey Road Studios open voor publiek ter ere van 90e verjaardag

10 augustus De opnameruimtes van Abbey Road Studios in Londen, waar onder meer het album Abbey Road van The Beatles is opgenomen, zijn deze week open voor het grote publiek. Bezoekers kunnen ter ere van de negentigste verjaardag van de locatie een kijkje nemen op de plek waar zoveel muziekgeschiedenis is geschreven.