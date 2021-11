Bridget Maasland over relaties: ‘Ik ga het er nooit meer over hebben’

Hoewel Bridget Maasland niets meer moet hebben van André, spreekt ze zijn moeder nog wel regelmatig. In de nieuwe Beau Monde , die vanaf morgen in de winkel ligt, doet de presentatrice een boekje open over haar band met ex-schoonmoeder Rachel Hazes. ,,We bellen nog steeds met elkaar.”

Maasland krijgt nog altijd veel vragen over haar veelbesproken korte relatie met André Hazes, maar zit daar eigenlijk helemaal niet meer op te wachten. ,,Ik ga het er nooit meer over hebben. Ik houd mijn relaties voortaan lekker voor mezelf”, vertelt ze in Beau Monde.

De presentatrice kreeg in de korte tijd dat ze samen was met André Hazes veel kritiek over zich heen. ,,Ik heb het nooit zo publiekelijk willen doen, dat is eigenlijk niet my cup of tea, maar ik plaatste wel eens wat. Ik had alleen nooit gedacht dat het zo ernstig zou kunnen uitvallen als je praat over je relatie of laat zien dat je verliefd bent”, vertelt Bridget. ,,Wat dat betreft heb ik wel geleerd van alles wat er is gebeurd. Het gaat ook eigenlijk niemand iets aan.”

Gierend druk

Zo ook de verhalen die de ronde deden over het mogelijke nieuwe liefje van Maasland. ,,Het was een passant waar ik een paar keer mee gedatet heb. Ook daar wil ik het helemaal niet over hebben. Anderen kwamen ermee naar buiten en ik dacht: gaan we daar nu weer een groot verhaal van maken?’’ Overigens is Maaslands agenda de laatste tijd zó vol dat ze helemaal geen tijd heeft voor een relatie. ,,Het is zo gierend druk dat ik zou willen dat ik een keer een avond op de bank kon zitten.’’

Alhoewel ze dus niks meer kwijt wil over haar relatie met André en andere mannen, is ze wel heel open over het contact met haar ex-schoonmoeder Rachel Hazes. ,,We vinden elkaar heel leuk en lief, en ik kan onwijs met haar lachen, want ze is een ontzettend grappige vrouw.” De presentatrice vertelt ook dat zij en Rachel nog regelmatig bellen, iets dat ze gewoon normaal vindt. ,,Waarom zou ik geen vriendschapsband met haar kunnen hebben? Ik weet zeker dat ik met mijn eerste schoonmoeder ook nog megacontact zou hebben als ze nog zou leven.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: