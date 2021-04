Bridget Maasland over nieuwe stap in carrière: ‘Nu bepaal ik mijn eigen verhaal’

Mattie & Marieke op de bouw afgebroken door coronavi­rus, dj's in quarantai­ne

13 april Mattie Valk en Marieke Elsinga begonnen vandaag aan een week live uitzenden vanaf een bouwlocatie, voor de themaweek Mattie & Marieke op de bouw. Voorafgaand aan de actie was iedereen getest. Eerder vanavond bleek uit een nieuwe test dat iemand uit het team van de radiozender besmet is met het coronavirus. Om die reden wordt de themaweek helaas afgebroken. Mattie en Marieke én het volledige ochtendteam gaan in thuisquarantaine.