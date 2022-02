Bridget Maasland deelt ervaringen grensoverschrijdend gedrag: ‘Voor het leven getekend’

De presentatrice beschrijft hoe ze als 9-jarig kind op een basisschool zat in Hoorn. ‘Ik had een leraar waar ik vaak bij op schoot moest komen zitten zodat hij mij een natte zoen kon geven als ik iets goed had gemaakt.’ Daar bleef het volgens Maasland niet bij. ‘Op een dag moest ik van de leraar in het midden van de kring, tijdens het wekelijkse kringgesprek, op mijn rug op de grond gaan liggen, zodat hij met zijn te dikke lijf en bilspleet tonende vieze jeans op mij kwam zitten, om met zijn knieën mijn spierballen te rollen. Bij elke spierbalrol kwam zijn geslacht richting mijn hoofd. Verzetten tegen dit logge lijf terwijl hij mij in de houtgreep had, had geen zin'.