Bridget kan niet zonder toeschouwer eten en Karen brengt ode aan man

8 september Het initiatief van de NPO om kijkers ideeën voor gloednieuwe tv-programma’s te laten pitchen, blijkt een succes. In een week tijd ontving de publieke omroep al ruim 1000 voorstellen. Het meest vernieuwende of verrassende format (één of meerdere) zal uiteindelijk door een producent worden gemaakt en bij Omroep MAX worden uitgezonden.