Bridget (42) neemt haar Bram (28) mee naar rode loperpremière

Isa Hoes: Het allerergst was Vlinder vertellen dat haar vader er niet meer was

9 oktober Actrice Isa Hoes (50) heeft zich vanavond uitgelaten over de periode van het overlijden van haar man Antonie Kamerling. In het RTL-programma Johnny into the wild nam Johnny de Mol haar mee naar Namibië. Ze zegt dat ze het moeilijk vond om haar vijf-jarige dochter te vertellen dat haar vader er niet meer was. ,,Dat vond ik echt het allerergste."