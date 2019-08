Breaking Bad wordt een film! Maar... wat doen ze met de doden?

Politie krijgt diverse meldingen van wietplanta­ge op terrein Utopia en grijpt in

26 augustus De politie heeft drie hennepplanten in beslag genomen op het terrein van het tv-programma Utopia. Deelnemer Adriaan had enkele maanden geleden enkele zaadjes in de grond geplant. De politie kreeg diverse meldingen over de planten in het programma en ondernam woensdag actie. ‘Voor een deelnemer aan een televisieprogramma gelden dezelfde regels als voor ieder ander.’