Bram Krikke vreest voor zichzelf: ‘Ik kwam erachter dat ik ook een beetje psychopaat ben’

Q-escape roomBram Krikke is het nieuwe gezicht in de Q-escape room, die vandaag weer van start gaat op Qmusic. Voor het derde jaar op rij laten dj's van de radiozender zich opsluiten en komen ze pas weer naar buiten als de muzikale code wordt gekraakt. De 27-jarige dj bereidde zich voor door solo een escape room in te gaan. ,, Achteraf bleek dat ik vooral de ruimte had vernield.”

Het gesprek met Bram Krikke vindt plaats de avond voordat hij de Q-escape room ingaat. De radio-dj heeft zijn koffers nog niet gepakt. ,,Ik ben daar altijd extreem laat mee, dus waarschijnlijk schrik ik vanavond wakker dat ik te weinig onderbroeken heb.” Dat is ook een moeilijk punt, want de vier dj's die vanochtend de escape room ingingen, hebben geen idee wanneer ze weer buiten staan. Krikke moet samen met zijn collega's Mattie Valk, Marieke Elsinga en Domien Verschuuren een muzikale code proberen te kraken. Vorig jaar, toen in plaats van Krikke avondjock Kai Merckx het viertal completeerde, duurde het 75 uur voordat ze zichzelf wisten te bevrijden.

Bram Krikke bij Qmusic Volledig scherm Bram Krikke. © Qmusic Bram Krikke kwam samen met zijn collega Tom van der Weerd in september 2020 over van Slam! naar Qmusic. Ze zijn elk weekend op zaterdag en zondag te horen tussen 12.00 en 15.00 uur. Op vrijdag leiden ze samen met Kai Merckx tussen 18.00 en 21.00 het weekend in.



,,Ik kan mijn geluk niet op. Ik zit hier heel erg lekker", vertelt Krikke, die ook succesvol is op YouTube (282.000 abonnees) en Instagram (ruim 1 miljoen volgers). ,,Ik kan leuke projecten doen als de Q-escape room. Dat maakt het ook extra leuk. We hebben ook de YouTubeserie De Doofpot gemaakt. Dat maakt het meer dan radio. Er zijn natuurlijk nog veel meer uitstapjes mogelijk, maar die zijn nu natuurlijk wat lastiger door corona. Maar als het weer kan dan wordt het helemaal één groot feest.”



De plek in het weekend zit Krikke als gegoten, stelt hij. ,,Tom en ik mogen af en toe invallen voor Domien. Afgelopen zomer hebben we de middagshow mogen overnemen van hem. Dat is wel heel erg leuk. Dat weekend waar we zitten, is ook heel lekker. Maar doorgroeimogelijkheden moet je altijd in gedachten houden. Maar voor nu zit iedereen heel goed op zijn plek. Wat mij betreft kunnen we het nog zeker 10 jaar zo doen.”

Krikke begint - op zijn onderbroeken na - goed voorbereid. ,,Ik heb natuurlijk nog wel even alle seizoenen teruggekeken. Hoe ging het allemaal? Ik ben bij het moment van betreden natuurlijk de vreemde eend in de bijt. Ik ben de frisse wind.” Met die kennis moet het natuurlijk een fluitje van een cent zijn om het team sneller buiten te laten staan. “Ja, eh ja, ja”, zegt hij twijfelend. Dan vol zelfvertrouwen: ,,Ik denk dat we er binnen een dag uit zijn!”

Piratenschip

In de weken voorafgaand aan de escape room probeerde Krikke nog wat extra kennis op te doen. De radiomaker informeerde bij verschillende collega's of ze hem al wat hints konden geven. ,,Ze willen echt niks zeggen. Ze spraken ook de hele tijd van een piratenschip. Als een soort van cover-up, zodat ze zich niet verspraken.”



Vorig jaar had Krikke zelf een klein rolletje in het geheel. Hij was de spiegel in de escape room, waarbij hij zijn collega's van Q toesprak. ,,Ik kreeg alles maar minimaal mee”, vertelt Krikke. ,,Ik moest die opdracht inspreken, maar ook toen kreeg ik letterlijk te horen: ‘Dit moet je inspreken en waar dat naartoe leidt kunnen we niet zeggen.’ Het is echt heel geheimzinnig en alles wordt ook heel goed beschermd. Ik heb geen moment in de gaten gehad hoe het werkte.”



Een gekke bijkomstigheid is dat de escape room de afgelopen jaren veranderde in een grote vreetschuur vol ongezonde snacks. Toen er wortels werden voorgeschoteld, schreeuwde Domien Verschuuren het uit: ,,Krijgen we wortels?!” Krikke is gelukkig niet op dieet. ,,Mattie Valk sloeg daar echt in door de afgelopen jaren. Die vreet zich helemaal vol, maar misschien staat mij wel hetzelfde lot te wachten. Dat is het leuke van de escape room. Je leert mensen van een andere kant kennen en Mattie was dus alleen maar met eten bezig.”

Dwaalspoor

Zo constateerde de radio-dj ook dat collega's Valk en Verschuuren het team heel makkelijk op een dwaalspoor kunnen zetten. ,,Die zien overal een hint in en dat kan je van heel overduidelijke hints afleiden. Ik ben wel gewaarschuwd daarvoor.”



Verschuuren draaide in het eerste seizoen een tikkeltje door en ging bijna met een broodmes de bank te lijf, toen hij ten einde raad was. ,,Ik dacht op voorhand: ik ben de rust zelve”, vertelt Krikke. ,,Afgelopen week ben ik ook nog even een andere escape room ingegaan. Toch een soort van generale repetitie. Toen kwam ik erachter dat ik ook een beetje een psychopaat word. Je gaat opeens tasjes van de muur trekken. Achteraf blijkt dat je vooral de ruimte heb vernield. Dus ik snap Domien wel.”



De dj's krijgen geen richttijd in hoeveel uur de escape room op te lossen is. ,,Dat is ook het lastige. Mijn omgeving wil weten wanneer we weer kunnen afspreken: ik weet het niet. Het kan een paar dagen zijn, een week, maar ook langer dan een week.” Op de suggestie om tijd te rekken om de verplichtingen tijdens kerst over te kunnen slaan, reageert de dj niet afwijzend. ,,Ik vind dat helemaal niet zo'n slecht plan. Ik denk dat ik de mol ga zijn", zegt hij grappend. ,,Dan moet ik wel snel nog wat extra onderbroeken in de koffer doen.”

