Bram Krikke maar vooral Arjan Ederveen meest gevreesd in tweede reeks LOL: 'Hij is zó grappig'

Arjan Ederveen en Bram Krikke zijn de grote blikvangers in het deelnemersveld van Last One Laughing, kortweg LOL . Ze doen mee aan de tweede reeks van het comedypogramma dat later dit jaar door Prime Video wordt uitgezonden.

De eerste serie was een daverend succes. Het doel van LOL: tien comedians annex acteurs worden zes uur lang in één ruimte opgesloten. Ze hebben gezamenlijk één missie: de ander te laten lachen en zelf overblijven. Wie lacht krijgt nog één kans, maar moet bij een volgende keer het huis uit. Degene die overblijft wint een bedrag van 50.000 euro dat besteed kan worden aan een goed doel. De serie genoot veel aandacht door de act van Bas Hoeflaak die met zijn fluitlied, de kijkers én vier medebewoners in het huis stuk kreeg. Achtereenvolgens Rayen Panday, Alex Ploeg, Soundos El Ahmadi en Henry van Loon schoten in de lach. Hoeflaak liet zich daarna als eerste winnaar van LOL kronen.

In Stockholm waren vorige week de opnames van de tweede reeks LOL. Behalve Krikke en Ederveen doen dit jaar ook mee: Jelka van Houten, Nabil Aoulad Ayad, Leo Alkemade, Anniek Pheifer, Soumaya Ahouaoui, Rick Paul van Mulligen, Ruben van der Meer en Rayen Panday. Voor de laatste twee is het de tweede keer. Meest gevreesd door alle kandidaten: Arjan Ederveen, bekend van legendarische programma’s als Theo en Thea en Kreatief met Kurk. ,,Ik ben opgevoed en opgegroeid met Arjan”, vertelt Leo Alkemade: ,,Als je nú tegen Arjan zegt: hou honderd jaar je lach in, dan houdt hij gewoon honderd jaar zijn lach in. Niks. Aan. De. Hand.” En Bram Krikke: ,,,Arjan kan iedereen aan het lachen krijgen. Hij is zó grappig.”

Arjan Ederveen kende het programma zelf niet. ,,Ik kreeg een link en was flabbergasted. Wat een krankzinnig programma, waarbij ik meteen dacht: dát ga ik doen. Totaal absurd.”

Leo Alkemade twijfelde juist. ,,Ik heb twee keer gezegd: ik heb daar niets te zoeken, want ik kan mijn lach niet inhouden en ik heb geen zin om voor vijf minuten naar Zweden af te reizen”, aldus de acteur die -de reeks moet nog worden uitgezonden- bekende ‘het zwaar te hebben gehad. ,,Je krijgt op den duur koppijn. Alles is zo verkrampt. Ter vergelijking. Als je twee uur lang een scheet moet inhouden, krijg je óók buikpijn.”

Bas Hoeflaak, collega bij het sketchprogramma Sluipschutters, zei ‘doe het nou, je komt van zelf in een flow’. ,,Maar ik vond het vooral fijn dat Bas er zelf niet bij was, hij is zó goed.”

