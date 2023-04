Bram Krikke komt met clubplaat: ‘Maar zingen zou ik het niet per se noemen’

Krikke (28) deed in zijn jonge medialeven al een hoop. Op social media groeide hij uit tot een sensatie met 275.000 abonnees op YouTube en 1 miljoen volgers op Instagram. Hij maakte programma’s op tv (Onrecht) en Videoland (De Grote Bram Krikke Show), lanceerde een kledinglijn en chipsmerk, maar hij maakt vooral radio, eerst bij Slam en sinds 2020 -in het weekend- bij Qmusic. Nu is er wederom eigen muziek. Samen met Pieter van Leijen, beter bekend als Pieter Valley. ,,Een bekende TikTokker. Met hem maak ik de laatste tijd filmpjes met een humoristische ondertoon. Ik ben een groot fan van hem. Zijn mimiek, zijn filmpjes eigenlijk alles wat hij doet, vind ik grappig.”

En toen ontstond een idee voor muziek?

,,Ja, eigenlijk best spontaan. Leek ons leuk om een keer zo’n nummer uit te brengen. We zijn allebei nogal lang, dun en slungelig. Goed contrast voor alle clichés bij zo’n clubplaat.”

Hoe bedoel je?

,,Normaal gesproken gaat een clubplaat over veel alcohol, over vrouwelijke rondingen en dure auto’s. Als je naar Pieter en mij kijkt, zie je al snel dat dat allemaal niet lekker matcht”

Ook geen dure auto’s?

,,Ik rijd in een Audi, maar ben niet van de sportauto’s of zo. Pieter rijdt in een rode, kleine koekblik van tientallen jaren geleden. Maar in de videoclip kunnen we onze gang gaan. Blazen we alles lekker op. Hebben we zelfs een Rolls Royce. Lekker overdreven.”

Hoe ging het in z’n werk?

,,Na het idee zochten we een producer die die zo gek was om met dit project mee te gaan. Die vonden we in Trobi, een producer in de urban die vaker nummers heeft uitgebracht. En een naam hè. Werkt onder anderen met Ronnie Flex. Toen ik hem benaderde, vond hij het eigenlijk meteen superleuk. Begon hij dezelfde dag beats te sturen en hebben we een studiodag ingepland. Konden we gaan inzingen.”

Zingen?

,,Nou ja, zingen zou ik het niet per se willen noemen. Eerder rappen, of beter gezegd: snel praten. Daar komen we ook wel mee weg, hoor, want anders is het niet om aan te horen, al denk ik wel dat het alsnog wel beter zou klinken dan het duo dat meedoet aan het Songfestival.”

Hoe heet het nummer?

,,Het nummer heet Bunda en nu vraag je je waarschijnlijk af wat dat betekent.”

Eh, ja…

,,Dat betekent ‘kont’, het is straattaal. Dat komt allemaal voor in het nummer. Met alle clichés. Het uitgaan, het clubleven, dure auto’s, champagneflessen met vuurwerk, vrouwen versieren en draaien met de bunda dus. Het is natuurlijk allemaal met een dikke knipoog, hè. In de lijn van van de filmpjes die we maken. We nemen onszelf niet te serieus, maar eerlijk gezegd klinkt het nummer best catchy.”

Je bent radiomaker bij Qmusic. Ga je het nummer zelf draaien voor je luisteraars?

,,Het is niet echt een Qmusic-plaat, maar eerlijk gezegd denk ik dat ze geen keuze hebben. Ik ga ‘t er doorheen duwen.”

Komend weekend nog niet begrijp ik. Je bent vrij, omdat je naar Coachella gaat, het wereldberoemde muziekfestival in Amerika.

,,Ja, een zakelijke trip. Coca Cola, waarvoor ik ambassadeur ben, heeft me gevraagd. Ik ga daar content maken.”

Het kan slechter…

,,Nou, ik ga dus zelf echt nooit uit. Ik drink amper alcohol, heel af en toe een biertje, maar eigenlijk heb ik niks met uitgaan of festivals. Dit wordt mijn eerste festival, maar stiekem vind ik het wel tof. Ik ben natuurlijk wel een muziekliefhebber. Ik ga daar Blondie zien, en The Weeknd.”

De vorige keer dat ik je sprak was je bezig met een Videoland-serie. Kunnen we nog iets verwachten? Zijn er nog plannen?

,,Ik focus me vooral op radio bij Qmusic, blijf filmpjes maken met Pieter en ben wel met allerlei dingen bezig, maar daar kan ik nog niets over vertellen.”

Tot slot, ik neem aan dat je nog een clubstage meepakt op Coachella?

,,Uiteraard! Die moet er ongetwijfeld zijn. Ik denk dat ik stiekem een usb-stickje met Bunda erop meesmokkel. Eens kijken of de Amerikanen het waarderen.”

