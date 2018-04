Brad Pitt maakt film over Harvey Weinstein

In oktober 2017 publiceerde de krant een vernietigend stuk over een van de machtigste producenten in Hollywood, die vrouwen jarenlang stelselmatig misbruikte en zelfs verkrachtte. De auteurs van het stuk Jodi Kantor en Megan Twohey, deden maandenlang onderzoek voordat ze naar buiten traden met hun schokkende bevindingen. In navolging van dit, inmiddels beruchte, artikel kwamen de #MeToo- en TimesUp-bewegingen op gang.

De film zal niet specifiek over Weinstein gaan, maar het verhaal vertellen over de vrouwen die het onderzoek hebben ingeleid door hun verhaal te vertellen en over de verslaggevers die het uiteindelijk geopenbaard hebben. Pitt is tot dusver zeer succesvol geweest met het produceren van films. Zo was hij onder andere betrokken bij de Oscarwinnende producties 12 Years A Slave en Moonlight.

Persoonlijk heeft Pitt te maken gehad met Weinstein, nadat zijn toenmalige vriendin Gwyneth Paltrow hem vertelde dat Weinstein zich onzedelijk had gedragen ten opzichte van haar. Hierop ging Brad verhaal halen en waarschuwde hij de Hollywood-producent 'haar nooit meer met een vinger aan te raken'.