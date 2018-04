Brad Pitt gespot met bloedmooie architecte

Wereldster Brad Pitt (54) zou 'meer dan een normale' interesse hebben in de Amerikaans-Israëlische architecte en hoogleraar Media, Arts & Science Neri Oxman. Volgens een insider is Pitt, die in 2016 scheidde van Angelina Jolie, 'absoluut van plan' meer tijd met de brunette door te brengen.

Page Six zocht contact met de publicist van Pitt om opheldering te vragen over de 'vriendschap'. Hieraan werd geen gehoor gegeven. Een vriend van de acteur zou gezegd hebben dat de twee 'slechts vrienden zijn'. Van de 42-jarige knappe Neri is bekend dat ze single is, nadat ze scheidde van de Argentijnse componist Osvaldo Golijov.

Pitt is groot fan van design en architectuur. Naast zijn acteerwerk steekt hij veel tijd in de Make It Right Foundation, die ervoor zorgt dat er betaalbare en milieuvriendelijke huizen voor mensen in nood worden gebouwd in New Orleans, een van de plaatsen waar hij een huis bezit.