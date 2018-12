Treurende vader openhartig over doodsoorzaak actrice Désirée Viola

De Belgische Viola werd in Nederland bekend door haar rol als Fien Poirier in het tweede seizoen van Nieuwe Tijden, de spin-off van de RTL4-soapserie GTST. Verder speelde ze een hoofdrol in de Ketnet-reeks Prinsessia.

,,Op de rouwkaart zal een oproep worden geplaatst om te doneren aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding”, vertelde Vlaming Breugelmans (één van de oprichters van het Belgische festival Pukkelpop, red.) gisteravond laat aan de Gazet van Antwerpen. Door bewust wereldkundig te maken dat zijn dochter een einde aan haar leven maakte, hoopt hij dat dat in andere gevallen wellicht kan worden voorkomen en dat er in alle openheid over de problematiek wordt gepraat. ,,Door er niets over te zeggen doen we meer kwaad dan goed. Mensen met problemen moeten weten waar ze terechtkunnen, zodat niemand dit ooit nog hoeft mee te maken”, stelt de vader.

Geschokt

Studio 100, waar Viola onder contract stond, liet weten ‘geschokt’ te zijn door haar overlijden. ,,Ze was een getalenteerde actrice en een bijzonder fijne en enthousiaste collega. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar familie en vrienden’’, reageerde het productiebedrijf. Ook omroep Ketnet zegt geschrokken te zijn. ,,Ze zal voor altijd deel uit maken van de Ketnet-familie.’’

Viola’s vader liet dit weekeind via Facebook weten dat het leven van zijn dochter ‘zoals wij dat kennen is gestopt’. ,,Désirée was het licht, onze zon, onze ster, onze prinses... Een dochter uit de duizend. Er zijn geen woorden voor dit verdriet, enkel tranen’’, schreef hij. ,,We willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken. Voor jouw steun, voor je troost, voor alle blijken van medeleven. Iedereen vraagt waar ze ons mee kunnen helpen, het antwoord is eenvoudig. Hou van haar zoals ze was, denk aan haar zoals ze was, maak een gouden randje rond jouw herinneringen. Slaap zacht, prinsesje van ons hart. Papa.”