Run op schaakborden na succes Netflixserie The Queen's Gambit

Het bedrijf kan de toegenomen vraag bijna niet aan. ,,We hebben nog nooit zo’n toename ervaren in de vraag naar schaakborden”, vertelt directeur David Ferrer. Normaliter produceert de fabriek zo’n 20.000 schaakborden per jaar, maar dit jaar zijn er al meer dan 40.000 borden besteld. ,,En we zijn pas drie maanden in 2021. We hebben amper de tijd om alle mails te beantwoorden.”

De populariteit verklaren ze door de hitserie The Queen’s Gambit. Al is het niet de eerste keer dat de schaakborden van Ferrer worden gebruikt in films of series. ,,We maken hele unieke borden. Ik was blij om te horen dat ze ook in deze serie zouden worden gebruikt. Maar ik had deze respons echt niet verwacht”, aldus Ferrer.