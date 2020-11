Omdat Margriet van der Linden die ene vraag niet stelde, doe ik het maar

Jandino maakte in het geheim Judeska-film (en die is volgende maand te zien)

10:42 Jandino Asporaat komt in december met een bioscoopfilm rond zijn typetje Tante Judeska. De cabaretier heeft de film, Judeska in da House, de afgelopen maanden in het geheim gedraaid. In de bioscoopfilm bevinden Judeska en allerlei andere personages zich in lockdown.