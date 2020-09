‘De natuur zal wel weer opkrabbelen, van de mensheid kan ik dat nog niet zeggen’

Recensie Mrs. America zit vol met pittige debatten tussen conserva­tie­ve huisvrouw en haar feministi­sche opponenten

24 september Een van de grootste uitdagingen voor een actrice (of acteur) is om iemand te spelen die zo ver mogelijk verwijderd is van het eigen gedachtegoed. Dat geldt zonder meer voor Cate Blanchett en haar vertolking in Mrs. America van de oerconservatieve huisvrouw Phyllis Schlafly die fel gekant was tegen de feministische beweging in Amerika in de jaren 70.