Boze Dune-fans slaan terug en de beste acteerprestaties door amateurs

Enorme goudfluwe­len bank houdt Meilandjes én kijkers bezig: ‘Dit is geen porem’

21 september Een enorme goudfluwelen bank heeft de kijkers van Chateau Meiland gisteravond bezig gehouden. Volgens Martien kon de bank best, want de ‘vorige bewoner had het ook zo’, dochter Maxime was minder te spreken over het zitmeubel deels voor het trapgat. ,,Het is geen porem dat je hier binnenloopt en dan zo’n heel groot goud blok ziet.”