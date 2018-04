Boterhampasta en een geslagen vrouw: de meest bizarre celeb-tattoos

Justin Bieber (24) pakt regelmatig uit met foto's van zijn volgetatoeëerde borst. ,,Meer dan 100 werkuren zitten hierin'', schreef hij trots onder een van hen. ,,Als het niet zoveel pijn deed, zou iedereen vol tattoos staan.'' En daar heeft de Canadese ster allicht gelijk in. Je kan het zo gek niet bedenken of een celeb heeft er wel een tatoeage van.

Zo'n zestig tattoos sieren de torso van Justin Bieber (24). Het begon bescheiden, maar vorig jaar liet hij ook z'n hele buik doen. Een leeuw en een kruis op z'n borst, bijbelverzen, een beer, engelenvleugels...

Miley Cyrus (25) en haar verloofde Liam Hemsworth (28) hebben allebei een tattoo van een pot Vegemite, een donkerbruine pasta die Australiërs graag op hun boterham smeren. Het lievelingseten van de Australische Liam.



Eén van Mileys vreemdste is toch wel de droevige kat-emoji aan de binnenkant van haar onderlip. Zelfs Mileys voetzolen moesten eraan geloven.



De levensgrote hertenkop-tattoo op de rug van wielrenner Tom Boonen (37) valt niet bij iedereen in de smaak.

"Je hebt bijna geen plekje meer over", klinkt het op de instagrampagina van Paris Jackson (20). De enige dochter van de King of Pop heeft tatoeages op haar armen, handen, borst en schouders. Op de foto's voor de nieuwe campagne van Calvin Klein werden Paris' tattoos handig weggefotoshopt.

Presentatrice Evi Hanssen (39) houdt het braaf met de namen van haar zoontjes Scout (11) en Mac ( 7).

Ben Affleck (45) kreeg nogal wat spottende opmerkingen over zijn enorme, kleurige rugtatoeage van een feniks die uit z'n as herrijst én over z'n vetrolletjes hier en daar. Hij werd zelf vergeleken met Homer Simpson. De acteur kon er wel mee lachen. ,,Alles oké met mij'', reageerde hij op Twitter. ,,Gewoon een dikke huid met opzichtige tatoeages.''

Twintig stuks heeft model/actrice Amber Rose (34) inmiddels. Waaronder een hond met twee botten, een klavertje vier, het woord 'pijn' op haar duim en de welbekende Hollywood Sign. De tattoo met de afbeelding van haar ex-man Wiz Khalifa liet ze na de scheiding aanpassen naar een portret van Slash van Guns N' Roses.

Sergio Herman heeft ook iets met tattoo's. De 47-jarige sterrenchef werkte samen met Henk Schiffmacher, één van Nederlands beste tatoeëerders. ,,Ik liet hem één van zijn tatoeages driedimensionaal uitwerken'', vertelde Sergio aan het Belgische Nieuwsblad. ,,Daar hebben we een mal van gemaakt. Daarmee versier ik een chocoladedessert dat ik Chocolate Emotion heb gedoopt. Voor dat dessert gebruik ik chocolade uit Papoea Nieuw Guinea, want daar is de tatoeagekunst ontstaan.''

Voor haar eerste tattoo (een vlinder) deed Vanessa Hudgens (29) een beroep op Rihanna's favoriete tattoo-artiest Bang Bang. ,,Ik wou die tattoo al jaren'', aldus de actrice/zangeres. ,,Een week voor ik geboren werd, landde er een vlinder op mijn moeders buik. Daarom noemde ze mij Vanessa, dat is afgeleid van het Latijnse woord voor vlinder.''



Angelina Jolie (42) heeft overal tattoo's: op haar onderrug, schouderblad, onderarm, pols, schouder, heup en in haar nek. Ze heeft er al verschillende laten verwijderen of verbergen.



Tijdens haar huwelijk met Billy Bob Thornton liet Angelina Jolie zijn naam op haar arm tatoeëren. Na de scheiding verklaarde Angelina nooit nog zo dom te zullen zijn om de naam van een geliefde op haar lichaam te zetten. Later liet ze er de coördinaten van de geboorteplaatsen van haar kinderen en (ex-)man Brad Pitt overheen zetten.



Enkele maanden voor hun echtscheiding lieten Angelina en Brad in Thailand tatoeages zetten die met eeuwenoude tekens hun band als man en vrouw symboliseren. Ze zijn het werk van een voormalige boeddhistische monnik. De kans is groot dat ook deze tekening eraan moet geloven.

David Beckham (42) heeft een echte tattoo-verslaving. Hij heeft er tientallen, waarvan de meeste verwijzen naar vrouwlief Victoria en hun vier kinderen. Maar hij heeft ook een grote afbeelding van Jezus die door drie engelen uit zijn graf wordt gedragen, een mysterieuze vrouw in een bos, bijbelteksten en... wolken. De engel op zijn rechterbovenarm liet hij zetten in de nasleep van zijn buitenechtelijke affaire met zijn assistente Rebecca Loos.



Ook oudste zoon Brooklyn (19) is eraan begonnen. Hij heeft o.a. een indianenopperhoofd, een fototoestel, een kompas, een arend, een roos, de tekst 'Made in England' en een hartje met 'Mum'.

Rapper Eve (39) heeft twee pootafdrukken op haar borsten staan, die ze maar al te graag liet zien in de clip bij haar hit Let me blow ya mind.

Ex-bokskampioen Mike Tyson (51) heeft een opvallende tribal-tattoo in zijn aangezicht. Het plaatje op zijn linkerarm is opgedragen aan zijn ex-vrouw Monica Turner. Op zijn andere arm heeft hij een portret van Mao Zedong, en Che Guevara siert zijn rechterzij.

'Vivere senza rimpianti' is Italiaans voor 'leven zonder spijt'. Jammer genoeg staat er bij actrice Hayden Panettiere (28) "rimipianti", met een 'i'.

Hij sloeg zijn ex-vriendin Rihanna ooit bont en blauw. Met zijn tattoo van een geslagen vrouw in zijn hals gooide Chris Brown (28) nog wat olie op het vuur. ,,Smakeloos'', is het meest gehoorde commentaar.

Dwayne 'The Rock' Johnson nam in eerste instantie een stier op zijn rechterarm omdat het overeenkwam met zijn sterrenbeeld. Hij hield er de bijnaam 'The Brahma Bull' aan over. Inmiddels heeft hij hem een grote update gegeven.

,,Je zal er niks van zien op mijn trouwdag", lachte Ed Sheeran (27). De hitzanger heeft naar verluidt zestig kleurrijke tatoeages.

Velen vielen over Britse zangeres Cheryl Cole (34) toen zij onderstaande foto plaatste op sociale media. De rozen op haar onderrug en billen kostten naar verluidt 10.000 dollar.

Supermodel Cara Delevigne (25) is verslaafd aan bacon. Dat is de enige reden waarom ze deze bizarre tatoeage op haar voetzool liet zetten. Haar fans mochten trouwens mee kiezen: ,,Moet ik een tattoo van bacon of een van kaas laten zetten?" vroeg Cara op Twitter.

Foute vlindertattoo's zijn duidelijk niet alleen voor meisjes... Onder anderen oud-One Direction-zanger Harry Styles (24) bezondigde zich eraan.

Ze leek zo onschuldig in K3, die Josje (32). Maar ook zij viel voor de charmes van de inkt.

