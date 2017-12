'Boos directeurtje' verrast Voetbal Inside-mannen als Sint

Radio 538 tikt Frank Dane op de vingers om 'grap' met Maan

4 december Radiozender 538 heeft gereageerd op het voorval met zangeres Maan de Steenwinkel (20) dat vandaag het gesprek van de dag is in showbizzland. Volgens de radiozender is de grap die met haar werd uitgehaald 'verkeerd uitgevallen' en had het niet mogen gebeuren. In een officieel perscommuniqué laat 538 ook weten dat de betreffende radio-uitzending met dj Frank Dane is besproken.