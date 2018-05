Bookmakers verliezen na eerste repetitie vertrouwen in Waylon

In panterprint werkte Waylon zich vanmiddag in Lissabon door zijn eerste repetitie op het Eurovisie-podium. Zijn dynamische act met breakdancers werd door de bookmakers niet bijzonder gewaardeerd. De Nederlandse inzending zakte flink op hun lijstje met kanshebbers.

Volledig scherm © Thomas Hanses Hij kondigde tijdens zijn promotieweek bij De Wereld Draait Door nog aan het sober te willen houden. Misschien ging hij wel in zijn uppie het podium op, zei Waylon. Gitaar om de nek, strakke zwarte broek aan en zingen maar.



De uitwerking op de Eurovisie-bühne van Lissabon blijkt geheel anders. Waylon kiest voor breakdance ter ondersteuning van zijn countryhymne Outlaw in 'Em, zo bleek vandaag tijdens de eerste repetitie in de arena in het Parque das Nações in Lissabon. De oefensessie was niet toegankelijk voor pers, maar op videobeelden was te zien hoe de Nederlandse act een veel dynamischer indruk naliet dan verwacht.



In drie minuten gebeurt er van alles op het podium. De muzikanten die aanvankelijk Waylons band lijken te vormen, transformeren tot een kwartet nogal agressieve dansers, dat zelfs een radslag in huis heeft. De vier werpen hun instrumenten van zich af en stuwen Outlaw in 'Em naar een swingend, maar volgens buitenlandse weblogs ook nogal chaotisch, einde. Vocaal kreeg Waylon lof, maar veel meer positiefs konden de internationale volgers niet vinden.



Applausje

Het perscentrum – als vanouds in de eerste oefendagen gevuld met meer fans dan journalisten – beloonde de repetitie met een mat applausje. Dat was een betere oogst dan de eerste oefensessie van Trijntje Oosterhuis en haar scheurjurk (resultaat: bulderend gelach), maar viel in het niet bij het gejuich dat andere landen waaronder Israel en Bulgarije de afgelopen dagen al oogstten.

Dat verschil in reactie was ook terug te zien bij de bookmakers. Die positioneerden Waylon in hun eerste voorspellingen nog als zesde in hun klassementen. Nu staat Waylon op een 20ste plek in totaal. Nog altijd zien de wedkantoren wel een finaleplek voor Nederland, maar de door de zanger beoogde eindzege raakt steeds verder uit zicht.

De eerste repetitiedag betekende meer onthullingen. In alle vroegte was daar het bericht dat Waylon (Willem Bijkerk, 38) en zijn vriendin Bibi aan het einde van dit jaar ouders worden van hun eerste kind. ,,Wie over twee weken de trofee ook mee naar huis neemt, ik heb de belangrijkste prijs al binnen’’, meldde hij.

Daarna volgde de eerste blik op zijn outfit voor op het podium. Een gebeurtenis die in Eurovisieland qua nieuwswaarde nog altijd gelijke tred houdt met een persalarm vanuit het Witte Huis in Washington. Op de felbegeerde eerste foto te zien: Waylon in panterprint. Een halflange jas, ontworpen door het Amsterdamse duo Edith en Tony Cohen.

Regisseur

Zoals verwacht is ook de hoed – als deel van de Common Linnets liet Waylon zijn exemplaar inleggen met oude Hollandse guldens – weer deel van Waylons Eurovisie-garderobe. De zonnebril met donkere glazen die hij op de eerste foto droeg, haalde de bühne uiteindelijk niet.

,,Ik heb een goed gevoel over wat we hebben laten zien’’, stelde Waylon na afloop van de vier oefenrondjes met Outlaw in 'Em. ,,De eerste twee waren een beetje hectisch. Iedereen moet zijn plekje op het podium vinden. Maar daarna waren we aardig in vorm.’’

Niettemin lijkt er nog veel werk te verzetten voor het team onder leiding van regisseur Hans Pannecoucke. De Vlaamse wonderregisseur, verantwoordelijk voor het zwart-wit-sprookje van Calm after the Storm, is deze Songfestival-editie ook verantwoordelijk voor de Belgische podiumpresentatie. Pijnlijk genoeg kelderde ook zangeres Sennek met A Matter of Time na de eerste repetitie in het bookmakersklassement. Zij staat nu 15de.

Aanstaande zaterdag is de tweede en tevens laatste oefensessie van Waylon in Lissabon. Volgende week donderdag zingt hij in de tweede halve finale voor een plek in de eindstrijd van twee dagen later.

Volledig scherm © Thomas Hanses

Volledig scherm © Thomas Hanses

Volledig scherm © Thomas Hanses

Volledig scherm © Thomas Hanses