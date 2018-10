Bondscoaches: We gaan Bert missen met zijn zuigende vragen

Met zijn bijzondere vraaggesprekjes was verslaggever Bert Maalderink de luis in de pels van Oranje. De NOS kiest nu voor Jeroen Stekelenburg. Gaan we Maalderink missen? ,,Af en toe dacht ik wel: kan het een onsje minder?’’

Die gesprekjes met de bondscoach. Zijn stem, zijn zuigende vragen. De ergernis, maar ook die lach. Ze behoren tot het verleden nu NOS-verslaggever Bert Maalderink van het Nederlands Elftal is gehaald.

,,Zonde”, reageert voormalig bondscoach Dick Advocaat, ,,Bert is namelijk heel bijzonder. Anders dan de anderen. Je moest altijd afwachten waarmee hij nu weer kwam. Hij had nooit dezelfde vragen en dat maakte hem uniek. Die gesprekjes ga ik zeker missen.”

Bert Maalderink hield zijn microfoon in meer dan vijftien jaar voor de mond van vrijwel alle internationals en bondscoaches. Hij noemde Advocaat ‘Dikkie Dik’ en een ‘opwindpoppetje’ (‘daar vond ik hem op lijken’) en gaf kleur aan dodelijk saaie persconferenties. Legendarisch werd de vraag aan Advocaat vorig jaar: wat als Zweden met 8-0 wint van Luxemburg? ,,Wat een stomme vraag”, sneerde de bondscoach, die een dag later op zijn opmerking terug moest komen toen Zweden precies die uitslag had neergezet. ,,Bert heeft er een betere kijk op dan ik”, stelde hij. En nu: ,,Dat was frappant, want Luxemburg had toen net gelijkgespeeld tegen Frankrijk. Het was eigenlijk ondenkbaar, maar Bert vroeg het toch maar mooi. Hij durfde dat.”

Techniek en tactiek

Ook met Bert van Marwijk was de animositeit groot. ,,In het begin was het wennen met hem”, kijkt de oud-bondscoach terug. ,,Het werd steeds meer een uitdaging. Ik vond hem altijd vriendelijker voor schaatsers, al kan ik me ook nog een gesprek herinneren waarin Rintje Rintsma heel boos werd. De geïnterviewde schiet door Berts stijl en stemgeluid meteen in de verdediging. Bert is de baas in een gesprek. De kunst is om het initiatief te pakken. Het mooie van Bert is: hij is een geweldige interviewer maar niet de grootste kenner van het voetbal, zeker als het techniek en tactiek betreft. Daarom probeerde ik hem altijd die kant op te sturen”, zegt Van Marwijk, die een discussie over schoenen aanhaalt. ,,Vroeg ik hem op een gegeven moment hoeveel noppen een voetbalschoen heeft. Moest hij het antwoord schuldig blijven.”

Kees Jansma haalde Maalderink in 1993 naar de NOS. Elf jaar later werd de nestor van de vaderlandse sportjournalistiek perschef van Oranje en stond hij ineens tegenover de verslaggever. ,,In het begin was onze relatie niet goed. We hadden aanvaringen en ik vond hem dominant - kun je nagaan uit mijn mond - en hinderlijk. Dat was van korte duur. Toen ik hem op een parkeerterrein in Duitsland sprak, zei hij: ‘Kees, ik werk al een tijdje niet meer voor je, hè’. Dat was een goede opmerking. Daarna ging het een stuk beter.”

Oud-international Rafael van der Vaart noemt de gesprekjes met Maalderink ‘soms leuk, maar ook wel eens vervelend’. ,,Bert maakte er in elk geval wél wat van, maar het gaat me te ver om te zeggen dat zijn vragen altijd in de smaak vielen. Mij maakte het niet uit, maar ik zag ook gesprekjes met de bondscoaches waarbij ik dacht: dat is puur en alleen om televisie te maken. Dan waren het heel zeikerige vragen. Dacht ik af en toe wel: kan het een onsje minder, maar de mensen vonden het vaak leuk. Ik denk dat je weinig interviews van hem terugvindt met veel positiviteit. Maar goed, ieder zijn ding. Missen? Nee, ik ga het niet missen.”

Prikkelend

Op het EK in 2008 bespraken Kees Jansma en toenmalige bondscoach Marco van Basten de werkwijze van Maalderink na een persconferentie. Ze hadden niet in de gaten dat de microfoon nog open stond. Van Basten had het even gehad met ‘dat bijdehand doen’ van Maalderink. ,,Nee hoor, dat was niet pijnlijk’’, vindt Jansma. ,,Er werd iets groots van gemaakt. Na dat toernooi stuurde hij me een berichtje vanwege de goede samenwerking. ‘Het is dat ik niet van barbecueën houd anders had ik je daarvoor uitgenodigd’. Dat vond ik vrij grappig. Bert was nooit onbeleefd, nooit onbeschoft, wel prikkelend.”

Van Marwijk: ,,Bert begon na een wedstrijd ook wel eens met ‘het was weer niet veel vandaag hè. In het begin zou ik misschien heel boos geworden zijn, maar later schoot ik bijna in de lach. Ik ga hem wel missen. Hij hoorde toch bij het meubilair van Oranje.”