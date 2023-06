Bom is gebarsten achter de schermen bij Op1: ‘Zo niet vol te houden’

Met video Harry Styles pauzeert concert zodat zwangere vrouw tijd heeft om te plassen

Harry Styles heeft zijn concert in Cardiff in Wales eerder deze week stilgelegd zodat een zwangere vrouw in het publiek naar het toilet kon, zonder iets van de show te missen. Op TikTok gaat een video rond waarin te zien is hoe de zanger op het podium de vrouw toespreekt en aanmoedigt om even te gaan plassen. Styles werd in eerste instantie door de fan gevraagd om een babynaam te helpen kiezen.