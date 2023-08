Bom barst op twee plekken in slotweek B&B vol liefde: huis wordt ‘energetisch gereinigd’ na vertrek

Donkere wolken boven de B&B’s in Frankrijk en Portugal aan het begin van de finaleweek van B&B vol liefde . Twee potentiële liefdespartners moesten hun koffers pakken, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vooral Alexandra uitte haar frustraties fel nadat ze van Walter te horen kreeg dat er geen liefdesmatch in zat.

Voor zowel Tom bij Marian in Portugal als Alexandra bij Walter in Frankrijk zit het B&B vol liefde-avontuur erop. Marian had besloten dat ze met de excentrieke Tom niet op één lijn zou kunnen komen. Maar als ze die boodschap brengt, is van nog gezellig samen eten geen sprake meer. ,,Ik ga dan meteen weg", reageert Tom stellig als hij de boodschap krijgt. ,,Je gaat nog wel even eten toch”, vraagt Marian vertwijfeld.



De langharige Tom gaat echter direct zijn koffers pakken. Zij ego is gekrenkt, blijkt als hij zijn koffers pakt. ,,Word je er weer uitgeschopt, de zoveelste keer”, zegt Tom. ,,Denk je de echte liefde gevonden te hebben. Die bril krijgt ze ook niet. Gauw weg hier. Potverdomme zeg, wie had dat verwacht.” Het schilderij dat hij aan het maken was van Marian, daar ‘kan ze ook naar fluiten’, sneert hij.



Volgt er in Portugal nog wel een joviale afscheidsknuffel tussen Marian en Tom, zo anders is dat in Frankrijk. Daar laat Alexandra de energie op B&B van Walter tot een dieptepunt komen, als ze te horen krijgt dat er geen kans is op een romance. Ze strooit na die boodschap met steken onder water. Zelfs als Walter haar wil helpen met haar koffers, krijgt hij nog verwijten: ,,Je weet heel weinig van mij. Ik vind het heel jammer dat dat er niet uit mag komen.”

Als hij wegloopt, komt Alexandra ook nog terug op een pluche hondje dat ze van hem had gekregen, maar terug had gegeven. ,,Flikker op met je hondje", stelt ze fel. ,,Geef die lekker aan een ander. Even snel in een papiertje gewikkeld. Dat is totaal niet inleven in iemand. Is dat een cadeautje, eerlijk?”



Bij de auto wordt het helemaal ongemakkelijk tussen Walter en Alexandra. Als hij aan haar vraagt of ze zijn andere date Corina nog gedag heeft gezegd, reageert ze cynisch: ,,Het gaat haar goed. Zij zal wel blij zijn, want dan heeft ze jou voor haar alleen. Dat is wat ze wilde. Ik wens jullie heel veel plezier. Dat de liefde er vanaf mag stromen.” Op dat moment steekt ze haar handen omhoog en trekt ze een onwetend gezicht. ,,Mijn gevoel zegt van niet”, zegt ze afsluitend voordat ze met gierende banden van het terrein af gaat.



Walter laat het van zich afglijden. ,,Ik word ook niet boos. Ik hoor haar. Ik had meteen een gevoel ‘die komt me even verleiden’. Die gaat haar trucjes doen met de massages en de sessies. Zo voelde het.” Hij besluit samen met Corina het huis energetisch te gaan reinigen. ,,Met salierook. Dat wordt veel gedaan als er een slechte energie hangt. Vooral door die snerende opmerkingen en die stekende opmerkingen, voelde dat nu wel heel nodig.”

Slotweek B&B vol liefde

B&B vol liefde zit in de slotweek en beleeft komend weekend de finale. Zaterdag om 20.00 uur is de laatste reguliere aflevering te zien op RTL4, waarna zondag om 20.00 uur in de reünie-uitzending kan zien wie werkelijk de liefde heeft gevonden. De kijker die niet wil of kan wachten, heeft zaterdagavond al de mogelijkheid. Op Videoland is dan de reünie te zien om 21.30 uur.

