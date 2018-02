Bollywoodlegende (54) plots overleden na hartaanval

Haar carrière begon al op jonge leeftijd. Op 4-jarige leeftijd Sridevi in de film Thunaivan. Haar Bollywood-debuut was jaren later. Dat gebeurde in 1978 met Solva Swan. De actrice was toen rond de vijftien jaar oud. Maar groot succes kwam pas later. Sridevi brak door met de film Himmatwala, die in 1983 uitkwam. Ze groeide uit tot een van de meest gevraagde sterren in Bollywood.