Boete voor Lange Frans vanwege mishandeling verkeersregelaar

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM Noord-Holland na berichtgeving van Shownieuws . ,,De officier van justitie heeft de zaak inmiddels beoordeeld en de zaak is afgedaan via een OM-strafbeschikking. De 42-jarige man heeft van de officier van justitie een boete gekregen”, laat de woordvoerder weten. Zo’n strafbeschikking gaat zonder tussenkomst van een rechter.

Lange Frans werd vorig jaar oktober aangehouden door de marechaussee. De rapper zou bij Schiphol op een busbaan hebben gereden terwijl dat niet mocht en werd daarop aangesproken door de verkeersregelaar. Er ontstond wat onenigheid, waarbij Frans Frederiks, zoals hij echt heet, de verkeersregelaar een zetje zou hebben gegeven. De verkeersregelaar zou daardoor zijn gevallen en letsel hebben opgelopen. Lange Frans ontkende de aantijgingen destijds en zei dat het verhaal was ‘aangedikt’ door de verkeersregelaar.

