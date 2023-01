Boerin Steffi en Roel verwachten tweede kindje: ‘Deze keer gaat het niet om een veulen’

Er is opnieuw een Boer zoekt Vrouw -baby onderweg. Hengstenhouder Steffi Verhagen en haar partner Roel verwachten namelijk hun tweede kindje. ‘Deze keer gaat het niet om een veulen, maar een broertje voor Sterre’, jubelt de boerin op Instagram.

‘Team Verhagen gaat uitbreiden’, maakt Steffi vandaag bekend op het sociale medium. De paardenfokker sprak eerder ook wel eens over uitbreiding, maar toen ging het om dieren. Deze keer wordt er een klein mensje verwacht. Steffi maakt ook het geslacht van de spruit al bekend: hun dochtertje Sterre Yvon Madelon, die vernoemd is naar Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers, wordt de grote zus van een broertje.

‘We zijn ons ervan bewust dat dit allesbehalve vanzelfsprekend is voor velen. We zijn dan ook mega blij en meer dan gelukkig dat dit wederom ons gegund is’, aldus Steffi bij een kiekje waarop ze met een van haar paarden, partner Roel, dochtertje Sterre en hun trouwe viervoeter te zien is.

De boerin is nog altijd dankbaar dat ze in 2018 haar grote liefde via het populaire datingprogramma heeft gevonden. ‘Met dank aan Yvon Jaspers en het BZV-team’, schrijft ze dan ook.

