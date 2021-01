Boerin Steffi bevallen van dochtertje dat naar Yvon Jaspers is vernoemd

Paardenfokker Steffi liet in september weten in verwachting te zijn van haar eerste spruit. Ze liet toen al los dat er een meisje op komst was en toonde trots een foto van de 20 wekenecho. Vrijdag was het dan zover en kwam de baby ter wereld.



Het meisje heet Sterre Yvon Madelon. De oplettende lezer zal het al door hebben: het kind is vernoemd naar Yvon Jaspers, die al jaren het gezicht is van Boer Zoekt Vrouw, het programma waardoor Steffi en haar Roel de liefde vonden bij elkaar.



‘Na een aantal kalfjes, lammetjes en een veulentje is het een ongelooflijke eer dat dit mooie meisje als tweede naam Yvon heeft. Het voelt alsof ik er een nichtje bij heb!’ laat Jaspers weten in een reactie op de website van Boer Zoekt Vrouw.