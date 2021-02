Boer zoekt Vrouw dit voorjaar niet te zien

Er komt dit voorjaar geen nieuw seizoen van Boer zoekt Vrouw op de buis. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kan de KRO-NCRV nog niet beginnen met uitzenden. De omroep is er nog niet zeker van of Yvon Jaspers überhaupt dit jaar in actie komt als matchmaker.

,,Of er in het nieuwe tv-seizoen, dus na de zomer, een serie komt is nog onduidelijk. Maar we hopen natuurlijk van wel’', laat een woordvoerder van de omroep weten.

In december werd een oproep voor nieuwe kandidaten gedaan. Begin 2020 was het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw te zien. De opnames vonden plaats vlak voor de uitbraak van het coronavirus. De reünieaflevering werd wel in die periode opgenomen.

Het leven van de boeren staat flink op zijn kop, zo ontdekt Yvon Jaspers in het eerder aangekondigde programma Onze Boerderij in Europa. Vanaf 11 maart is op NPO 1 te zien hoe Jaspers met een aantal BZV-stellen per camper door Europa reist, op zoek naar inspiratie bij agrariërs die een redelijk goede toekomst voor zich zien. Zo zien de boerinnen Steffi en Michelle Denemarken, gaan boer Jos en boerin Agnes mee naar Duitsland en bezoekt boer Martin Zwitserland.