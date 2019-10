Boer Wim uit Marknesse krijgt vaak de vraag: is hij nog samen met Marit?

Het stel probeert hun leven zo veel als mogelijk uit de media te houden. Zaterdag lukte dat even niet. Het boerenkoppel was samen op de ‘TV-boer is troef’-markt op de hengstenhouderij van tv-boerin Steffie Verhagen in het Brabantse Boekel. Honderden bezoekers zagen hoe onder meer Wim en Marit producten van eigen erf probeerden te verkopen, en met fans op de foto gingen. Onder meer uien, aardappelen en wortels gingen gretig over de houten planken van de kraam. Ingrediënten voor een herfstachtige hutspot.