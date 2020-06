Boer Bastiaan laat Milou niet meer los en Ali B drijft de spot met collega

DI-RECT naar Schevening­se Pier voor online show in openlucht

14:25 Het verzorgen van online shows nu concerten geven lastig is vanwege de coronamaatregelen bevalt DI-RECT goed. Zo goed, dat de mannen hebben besloten na hun show vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag nog een online concert te gaan verzorgen. Op zaterdag 4 juli speelt DI-RECT in de open lucht, op De Pier in Scheveningen. Dat maakt de band vandaag bekend.