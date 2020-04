Boer Bastiaan blaast kijkers Boer Zoekt Vrouw omver met keuze voor zijn vrouw

Boer Bastiaan heeft de meest verrassende keuze van dit seizoen van Boer Zoekt Vrouw gemaakt. Riep hij wekenlang dat hij geen trek had in een langeafstandsrelatie, vijf minuten voor twaalf besloot hij toch dat stemmetje te negeren. De Zeeuwse akkerbouwer verkoos zijn gevoel boven zijn verstand.

De spanning op de boerderij van Bastiaan liep hoog op, zo was vanavond te zien. Elise, die zo dichtbij woont dat ze naar de boer toe kan fietsen, deed onlangs de gedurfde uitspraak dat Bastiaan wel voor haar móest gaan. Ze paste helemaal in het plaatje, vond ze. Bovendien werd ze gesterkt door Bastiaans uitspraak dat hij absoluut geen zin had in heen-en-weer-gereis naar Frankfurt, waar Milou sinds drie jaar woont. ,,Dus dan hebben we het gehad. Ik wil er vol voor gaan, niet half. Ik heb geregeld in die situatie gezeten en daar heb ik gewoon geen zin meer in’’, aldus de akkerbouwer.

Maar de twijfel sloeg toe toen het Elise ineens opviel hoe krullenbol Bastiaan compleet in de ogen verdronk van haar rivale. En Milou stak niet onder stoelen of banken dat ze het met hem wel zag zitten.

De 36-jarige Bastiaan koos voor stadsmeisje Milou. De twee zoenden er in de keuken op los, Elise fietste in tranen weg. Dat zijn liefje ver weg woont - iets dat hij koste wat kost had willen voorkomen - noemde hij ‘vervelend’. ,,Het had handiger geweest als ze hier om de hoek had gewoond. Maar dat moet niet de reden zijn om iemand te kiezen.’'

Totdat hij Milou weer in de armen kan sluiten, videobellen ze erop los. Aanstaande zondag is te zien hoe de twee elkaar ontdekken tijdens een korte vakantie in Lapland. Elise hoopt haar prins op het witte paard snel tegen te komen.

Volledig scherm Milou betoverde Bastiaan. © KRO NCRV