Boek Jihad van liefde gaat het theater in

Het boek verscheen in vier talen en is al meer dan 100.000 keer verkocht. El Bachiri werd afgelopen maandag nog geëerd met de Konstanzer Konzilpreis, een Duitse prijs voor mensen die bijdragen aan een toleranter Europa.



,,Jihad van Liefde wordt een rauwe, muzikale en inspirerende voorstelling over een gewone man die - getroffen door het noodlot - zichzelf tot een haast bovenmenselijke gedachte dwingt “, meldt Senf Theaterpartners namens de initiatiefnemers. Eran Ben-Michaël doet de regie van de productie. De première is op 1 maart in De Meervaart in Amsterdam.