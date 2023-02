Boef viert feest met Lil Kleine na record: ‘Ze willen boycotten maar dat kan niet, want ik scoor hits’

Het record stond al op naam van Boef. In juli 2020 behaalde zijn single Tout Est Bon 679.000 streams op één dag. Het ultieme dagrecord in Nederland staat overigens op naam van Duncan Laurence. Op de dag na zijn songfestivalwinst in 2019 werd zijn hit Arcade liefst 1,24 miljoen keer beluisterd op Spotify in Nederland.



Op Instagram bedankt Lil Kleine zijn fans voor het record. ‘Dat we dit verbroken hebben doet mij megagoed’, schrijft hij. ‘Ik kan jullie hier niet genoeg voor bedanken, zonder jullie was dit nooit gelukt! Als ik de cijfers en alle positieve reacties zie, krijg ik alleen maar nog meer zin om jullie mijn nieuwe muziek te laten horen. Ik weet dat jullie er lang op hebben moeten wachten, maar er komt heel veel diks aan’.



Boef veegt in een reactie de vloer aan met iedereen die zijn collega wil ‘cancelen’. ‘Ze willen boycotten maar dat kan niet, want ik scoor hits', schrijft hij. Er is daarentegen nog geen één radiostation die het nieuwe nummer van Lil Kleine en Boef heeft gedraaid.



Op de single gaat Lil Kleine voor de eerste keer dieper in op de problemen met zijn ex, maar over de vermeende mishandeling van Jamie Vaes heeft hij het niet. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen Lil Kleine daarover loopt nog. Vaes heeft aangifte tegen de rapper gedaan. In de aankondiging van Herinnering op Instagram sprak hij wel van een relatie waarin ‘het slechtste’ bij hen beiden naar boven kwam.