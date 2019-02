Boef vecht rijontzegging aan en rijdt voorlopig lekker door

updateSofiane Boussaadia, oftewel de 25-jarige rapper Boef, kreeg eind januari een rijontzegging van anderhalf jaar maar blijkt desondanks nog steeds achter het stuur te zitten. Op Instagram Stories zette hij vandaag drie korte filmpjes waarin te zien is hoe hij grijzend en trots een gifgroene Lamborghini bestuurt. Volgens zijn management en zijn advocaat was de rapper absoluut niet in overtreding.

,,Boef en zijn advocaat gaan in hoger beroep tegen de recente uitspraak van de kantonrechter in Breda. Zolang dat loopt, mag Boef gewoon blijven rijden. De rijontzegging is nog niet actief, omdat zoiets na een uitspraak niet per direct ingaat. Daarbij komt: hij was natuurlijk nooit achter het stuur gekropen, als dat officieel niet meer had gemogen”, aldus de manager. ,,Boef zou wel gek zijn om zoiets te doen.”

Advocaat Khalid Kasem laat aan deze site weten dat Boef met de recente filmpjes in geen geval de wet overtreedt. ,,De straf gaat immers pas in op het moment dat die onherroepelijk is. We hebben besloten dat we in hoger beroep gaan, omdat wij ons niet kunnen vinden in de straf”, aldus Boefs raadsman. Wanneer de rechtszaak wordt vervolgd is nog onbekend. Of Kasem zijn cliënt Boef - wegens de voorbeeldfunctie hij als artiest heeft - heeft afgeraden te blijven rijden, laat de raadsman in het midden. ,,Het is zoals het is! Het hoger beroep heeft een opschortende werking, dus hij mag zoals gezegd blijven rijden totdat de uitspraak definitief is.”

Boefs advocaat Khalid Kasem kondigde direct na de uitspraak van de kantonrechter - een rijverbod van achttien maanden omdat hij in 2016 met snelheden rond de 300 kilometer per uur over Brabantse snelwegen scheurde - in hoger beroep te zullen gaan. Volgens Kasem, zo verklaarde hij al eerder, zijn de YouTube-beelden van een scheurende Boef mogelijk gemanipuleerd en geen bewijs dat de rapper daadwerkelijk reed. Dat zijn cliënt 30 januari toch werd veroordeeld, noemt hij vreemd. Volgens de raadsman willen politie en justitie boven alles dat Boef ‘zal hangen’, vanwege zijn bekendheid en vooral omdat hij in eerdere vlogs dienders zou hebben beledigd.

De kantonrechter in Breda trok Boefs rijbevoegdheid in, omdat volgens justitie uit spraakmakende internetfilmpjes was gebleken dat hij drie jaar geleden ‘levensgevaarlijke’ capriolen achter het stuur uithaalde. Formeel kreeg Boef voor twee grove snelheidsovertredingen een ontzegging van de rijbevoegheid voor een periode van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ook dient hij 6500 euro over te maken naar een fonds voor verkeerslachtoffers. In zijn uitspraak wees de kantonrechter op de voorbeeldfunctie die de artiest – duizelingwekkend populair onder met name jongeren – heeft.

Mocht rapper Boef, als zijn rijontzegging daadwerkelijk van kracht is geworden, toch weer gaan rijden en hij wordt gesnapt, dan kan hem dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van minimaal twee en maximaal drie maanden opleveren of een geldboete van zeker 3800 euro. Boef was zijn rijbewijs eerder al eens kwijt vanwege gevaarlijk rijgedrag. Die straf legde het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hem destijds op. Ook volgde hij toen een zogeheten EMG-cursus, een verplichte scholing voor bestuurders die roekeloos hebben gereden.

