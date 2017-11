Bobby Brown krijgt geld na uitzenden biopic overleden dochter

Brown klaagde TV One aan omdat hij vindt dat hij in de biopic wordt afgeschilderd als een slechte vader en gewelddadige man. De New Edition-zanger eiste een uitzendverbod, maar daar ging de rechter niet mee akkoord. Nu is bekend dat Bobby niet met lege handen is achtergebleven.



De ex-man van Whitney Houston eiste 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) van TV One. De zender heeft betaald, maar het is onduidelijk hoeveel Bobby heeft gekregen. Daarmee is er officieel een einde gekomen aan de zaak.



Bobbi Kristina Brown overleed in juli 2015, een paar maanden nadat ze door haar vriend Nick Gordon bewusteloos en met haar hoofd onder water in bad was gevonden. Ze werd 22 jaar oud.