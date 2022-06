Bob uit Zuid scoort vast geen hit met zijn debuutplaat, maar hij ìs er zelf wel een

Dit is de reden dat Kate Bush opnieuw wereldhit scoort met Running up that hill

Kate Bush is terug aan de top van de hitlijsten. Scoorde ze in de jaren 80 hit na hit, de laatste jaren was het toch een stuk stiller rond de 63-jarige Engelse zangeres. Dankzij de serie Stranger Things is ze met Running up that hill echter helemaal terug.

31 mei