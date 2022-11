BNNVARA zegt in interne mail sorry tegen medewerkers DWDD

‘Wij hechten er grote waarde aan je te laten weten dat we het verschrikkelijk vinden dat (oud)-collega’s de dupe zijn geworden van de werksfeer bij ons programma. Een cultuur waarin over grenzen van collega’s is gegaan, had nooit mogen ontstaan. Het spijt ons enorm dat dit wel is gebeurd’, schrijven de directieleden in de mail.



BNNVARA meldde donderdag al dat iedereen die bij het programma heeft gewerkt, is uitgenodigd om te praten over de ervaringen die zij hebben. Oud-medewerkers kunnen gezamenlijk of individueel met de directie in gesprek. ,,Net waar men behoefte aan heeft”, aldus de woordvoerder. De omroep doet geen uitspraken over de reacties die deze mail heeft teweeggebracht, meldt een woordvoerder maandag.