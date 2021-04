BNNVara werkt aan terugkeer van Kopspijkers

Timo (25) kan zomaar de nieuwe ster van K3 worden: ‘Een man in de groep zou perfect zijn’

19 april Is Timo Hulshorst (25) straks de opvolger van Klaasje in K3? Het zou zomaar kunnen. Hij schittert binnenkort in de derde auditieronde van de zoektocht naar een nieuw lid van de beroemde groep. ,,Een man erbij zou een perfecte toevoeging zijn in deze tijd.”