BNNVara: We hebben tegen Matthijs gezegd: wij willen dit gedrag niet

BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler is geraakt door de uitslagen van het onderzoek dat de Volkskrant heeft gepubliceerd over het grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Het ‘bevestigt’ het beeld dat ze van talkshow De Wereld Draait Door had, zegt ze tegen dezelfde krant.

‘Wij wisten natuurlijk dat de druk bij DWDD hoog was, en dat de cultuur vooral was gericht op het eindresultaat: de uitzending. Er werd niet naar het proces gekeken en er was te weinig oog voor mensen. Dit soort gedrag is gewoon niet acceptabel, in geen enkele relatie. Dat accepteer je thuis niet en ook niet op de werkvloer. Ik keur dat nu af. En ik had dat in die tijd ook afgekeurd’, zegt Kunzeler, die sinds april dit jaar directeur content is.

De Volkskrant sprak met ruim vijftig voormalige medewerkers van De Wereld Draait Door. Zij kwalificeren het gedrag van Van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren destijds als “grensoverschrijdend”. Het ging volgens de medewerkers om “extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

Kunzeler zegt ook een aantal vertrouwelijke gesprekken te hebben gevoerd. ‘Daardoor is mijn beeld meer ingekleurd geraakt. We zien bij een aantal mensen dat het heel erg veel met ze doet. En dat de gesprekken ervoor kunnen zorgen dat er een last van hun schouders valt.’ Met Van Nieuwkerk werden ‘indringende gesprekken gevoerd’. ‘We hebben gezegd: wij willen dit gedrag niet. Wij willen dat er een veilige sfeer is voor onze mensen. Hij is bij zichzelf te rade gegaan. Voor ons is het nu heel erg belangrijk dat de sfeer anders is bij de huidige producties die wij met Matthijs maken.’

De nog altijd bij de omroep werkzame presentator, die in eerste instantie niet op het onderzoek wilde reageren, liet vanmiddag van zich horen. ‘Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm’, verklaarde hij. ‘Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.’ Daarover zegt BNNVara: ‘Dit nemen we mee in de gesprekken die we met hem voeren.’

