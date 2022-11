BNNVara reageert op vertrek Matthijs van Nieuwkerk: 'Spijtbetuiging vinden we essentieel’

,,Ik merk dat er veel emoties om voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt”, aldus Van Nieuwkerk.



De presentator is in opspraak nadat de Volkskrant vrijdagavond een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door (2005-2020). Het ging volgens tientallen medewerkers in de Volkskrant om ‘extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen’.



Van Nieuwkerk, lange tijd de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep, gebruikt de komende periode ‘om tot bezinning te komen’. ,,Daarna hoop ik weer van me te laten horen.”



Vandaag werd duidelijk dat BNNVara naar aanleiding van de eerste verklaring die Van Nieuwkerk stuurde naar De Volkskrant publiek afstand van hem wilde nemen. In dat statement betuigde hij geen spijt, maar haalde uit naar twee oud-collega's. Later stuurde hij op aandringen van de omroep een nieuw communiqué naar de krant. BNNVara vandaag in de Volkskrant: ,,We hebben toen aangegeven dat het voor ons van essentieel belang is dat hij richting medewerkers erkent dat hij over grenzen is gegaan.”





In overleg

Voorlopig stond voor Van Nieuwkerk alleen de presentatie van de Top 2000-quiz bij de NTR op het programma. De opname dit weekend werd er al afgezegd. De NTR laat vandaag in een reactie weten dat er vooralsnog geen duidelijkheid is over de werkzaamheden van Van Nieuwkerk. De omroep ‘moet in overleg’ met zowel de televisiemaker als de NPO, aldus een woordvoerder.

Van The Connection is nog geen nieuw seizoen besteld door BNNVara en ook nieuwe opnames van Matthijs gaat door en Chansons! waren nog niet gaande.

BNNVara laat aan deze site weten ‘het besluit van Matthijs van Nieuwkerk om de samenwerking te beëindigen, te respecteren’. ,,Een spijtbetuiging van Matthijs vonden en vinden we essentieel, daar hoort de erkenning bij dat er over grenzen van (oud)-collega’s is gegaan”, aldus een woordvoerder. ,,In de opdracht die we onszelf hebben opgelegd - namelijk het zorgen voor een veilige werkomgeving voor al onze collega’s - nemen we de ontwikkelingen van de afgelopen periode nadrukkelijk mee. We moeten en gaan het beter doen.

Ook omroep onder vuur

Naast Van Nieuwkerk kwam ook de omroep zelf onder vuur te liggen. Uit de publicatie blijkt dat de directie van de Vara, en later BNNVara, herhaaldelijk is gewaarschuwd. Ook toenmalig Vara-directeur Frans Klein, nu directeur bij de NPO, zou onvoldoende hebben ingegrepen. Eindredacteur Dieuwke Wynia zegt in de Volkskrant hem tevergeefs om hulp te hebben gevraagd. Ook Wynia, jarenlang de rechterhand van Van Nieuwkerk, droeg volgens oud-medewerkers bij aan de angstcultuur. Sommige redacteuren beweren meer te zijn beschadigd door haar dan door de presentator.

Zo vertelde gisteren voormalig Jakhals Matthijs Kleyn over zijn ervaringen met Wynia. Hij is naar eigen zeggen onder meer ‘krijsend’ door haar uitgescholden in het bijzijn van anderen. Hij was ‘doodsbang’ voor haar. ,,Hoe groter de angst werd, hoe meer een complimentje betekende. Soms appte ze me al tijdens de uitzending dat mijn filmpje fantastisch was. Ze plaatste je dan op een voetstuk, maar de volgende ochtend trapte ze je ervan af. Dan moest ik op kantoor komen en dan schreeuwde ze tegen me. Dan moest ik uitleggen hoe ik het in mijn hoofd haalde om zoiets aan te leveren.”

De NPO heeft een onderzoek ingesteld naar de misstanden bij DWDD. Ook komt er in opdracht van staatsecretaris Gunay Uslu (Cultuur & Media) een actieplan oveer hoe het werkklimaat bij de publieke omroep kan worden verbeterd. In januari werd ook een dergelijk actieplan opgetuigd door de NPO na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-programma The Voice of Holland. Zo werd onder andere onderzocht of de omroepen voldoende vertrouwenspersonen hebben.

