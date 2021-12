BNNVara neemt afscheid van directeur Gert-Jan Hox

AD Media podcast ‘Oh jee, had ik bijna Gommers bij Jinek besmet met corona!’

Het vaste mediapanel is gehavend. Angela de Jong zit namelijk in quarantaine vanwege een besmet kind. ,,Ik schaam me dood, ik was even bang dat ik Diederik Gommers bij Jinek had aangestoken afgelopen vrijdagavond.” Daarom was het idee: een korte podcast! Goed idee, uitvoering matig. Er was toch weer te veel te bespreken.

