BNNVara komt met zomereditie Kassa

Zomerkassa wordt gepresenteerd door Amber Kortzorg. De presentatrice geeft in de afleveringen antwoorden op vragen als hoe veilig fatbikes voor jonge tieners zijn en hoe je een slechte installatie van zonnepanelen kunt voorkomen. ‘Verder doet Zomerkassa onderzoek naar de kwaliteit van telefonische klantenservices en de mogelijk onterechte huurverhogingen van duizenden vaste vakantiehuisjes’, aldus BNNVara in het persbericht.

Anders dan normaal wordt het programma niet in een studio gepresenteerd, maar vanaf recreatieoord Hoek van Holland. Een passend decor, stelt Kortzorg. ,,De recreanten hebben met succes een vuist weten te maken tegen de verkoop van het oord: een goed voorbeeld van hoe je samen sterk staat.”

ZomerKassa is vanaf zaterdag 22 juli drie weken lang te zien om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.

