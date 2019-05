BNNVara kiest andere koers en stopt met deze publiekstrekkers

Gert-Jan Hox is pas een half jaar mediadirecteur van BNNVara, maar hij zorgde reeds voor veel rumoer. Afgelopen week pleitte hij voor het behoud van Matthijs van Nieuwkerks uitzonderingspositie. Minister Slob en de overkoepelende NPO waren het hier niet mee eens.

De DWDD-presentator moet volgend jaar terug naar de balkenendenorm en verliest daarmee bijna 2 ton aan salaris. Hox (eerder actief voor John de Mols Talpa Global waar hij zich bezighield met het uitrollen van hits als The Voice in het buitenland) vreest dat dit hem in de handen van een commerciële zender drijft.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / Julie Hrudova

Maar Van Nieuwkerk (Hox geeft aan daar nu niets aan toe te voegen) was slechts een hoofdstuk van het interview met deze krant. Hox (55) heeft meer te vertellen. Over de koers van zijn omroep, de naderende brief van Slob met zijn visie op het publieke bestel en het vermeende gebrek aan een rechts geluid op tv.

Wat was uw eerste grote beslissing in deze functie?

,,Wij hebben veel nagedacht over onze maatschappelijke betekenis en ik kwam samen met algemeen directeur Karin van Gilst tot de conclusie dat bijvoorbeeld Ranking the Stars niet past bij een inhoudelijk scherpe koers. Hetzelfde geldt voor De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Een fantastisch programma en tóch gaan we ermee stoppen.’’

Volledig scherm © Barbara Kieboom

Ranking the Stars is vaak aangehaald als voorbeeld van wat de publieke omroep niet moet doen: amusement…

,,Ik heb helemaal niets tegen goed gemaakt amusement, maar wij moeten goed nadenken over het soort amusement dat bij ons past. Even Tot Hier (opvolger van De Kwis met Jeroen Woe en Niels van der Laan, red.) is wél een goed voorbeeld: scherpe satire en zeer actueel. Ranking the Stars mist die maatschappelijke component. Voor dat programma werd na het vertrek van presentator Paul de Leeuw (naar RTL, red.) even overwogen met een ander gezicht door te gaan, maar we kwamen toch al vrij snel tot de conclusie ermee te stoppen.’’

Volledig scherm © BNNVARA

En De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld? Jullie doen wel meer reisprogramma’s…

,,Dat zullen we ook zeker blijven doen. Dat past ook bij onze omroep: de wereld verkennen en jongeren aansporen naar buiten te kijken. Maar dat doen we dan beter met 3 op Reis, waarin je ook kunt uitleggen hoe je bijvoorbeeld duurzaam kunt reizen, een maatschappelijk thema dat nu speelt. De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld is toch meer voor ‘thrillseekers’.

Wat ís BNNVara anno 2019 dan eigenlijk voor omroep?

,,Wij hebben een bepaald idee van hoe de samenleving eruit moet zien: inclusief, duurzaam, open, tolerant en rechtvaardig. Het programma Ik Durf Het Bijna Niet Te Vragen vind ik een mooi voorbeeld. Daar zat een aflevering tussen over alcoholverslaving. Als je die gezien hebt, kijk je de rest van je leven anders naar alcoholisme. Het gaat over verschillen overbruggen en begrip kweken.’’

Paul de Leeuw verliet BNNVara na dat hij meermaals had geroepen dat hij zich niet meer gesteund voelde door zijn eigen club. Heeft hij een punt?

,,Dat is natuurlijk ontzettend jammer. De man is een instituut. Dit gebeurde wel vóór Karin en ik hier aantraden. Wij hebben hem nog wel gezegd dat de deur altijd openstaat. Dat is wat ik erover wil zeggen. Geraldine Kemper (ook RTL) en Jan Versteegh (Talpa) stapten ook over naar de commerciëlen. Wij zijn met onze fantastische jongerenopleiding echt het Ajax van de publieke omroep: mensen worden bij ons groot. Dat je ze later kwijtraakt, is nu eenmaal zo. Tegen de diepe zakken van RTL en Talpa kun je nooit op.’’

Volledig scherm © BNNVARA

Wat vindt u van de veelgehoorde kreet dat jullie een linkse omroep zijn?

,,Wij zijn van oudsher een progressieve en vooruitstrevende club. Daar zijn we trots op in een bestel met ook andere geluiden. Daarom ben ik ontzettend blij met een meer rechtse omroep als WNL. Het zou ook goed zijn als die rechterflank nog beter vertegenwoordigd wordt dan wat de omroepen nu brengen. Als kijkers vinden dat er een overdosis linkse programma’s is, moet je proberen daar iets tegenover te zetten.’’

Ook bij BNNVara?

,,Als je begrip wilt kweken – een van onze criteria – moet je ook andersdenkenden aan het woord laten. Ik vind het belangrijk dat we de maatschappelijke breedte opzoeken. In talkshows dus verschillende partijen aan het woord laten. Dat is niet altijd makkelijk, want een PVV wil bijvoorbeeld niet bij Pauw en De Wereld Draait Door aan tafel zitten. Maar er wordt wel altijd naar gezocht door de redacties. Dat is ook beleid.’’

PowNed draagt ook het rechtse stempel, maar dreigt door een tekort aan leden te verdwijnen. Hoe kwalijk is dat?

,,Ik vind dat je ook moet kijken naar maatschappelijke impact. En of PowNed dat voldoende heeft? Daar twijfel ik eerlijk gezegd aan. Ik vind dat een omroep ook weer ruimte moet kunnen maken voor een opvolger.’’

Minister Slob komt binnenkort met zijn toekomstvisie op de publieke omroep. Wat verwacht u daarvan?