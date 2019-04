BN’ershow met Gordon en Jandino op SBS verpulverd door NPO 1 en RTL 4

SBS 6 trakteerde de kijker op een avond vol met spelletjes. Onder leiding van Jan Versteegh werd door Gordon en Jandino - ondersteund door gasten Frans Duijts, Fajah Lourens, Sander Lantinga en Quinty Trustfull - de ene keer met een koptelefoon op tegen elkaar geschreeuwd, dan weer werd een gast aan een touwtje door de studio geslingerd of voorzien van een bal in de mond en moesten er simpele vragen worden gesteld. Een hysterische avond, die bij de kandidaten tot veel lachsalvo's leidden.



Dat lachsalvo zal er niet per se zijn bij John de Mol als hij vanochtend de kijkcijfers ziet van zijn nieuwe zaterdagavondprogramma. De Gordon tegen Dino show haalt met 487.000 kijkers geen topscore, terwijl de concurrentie de miljoengrens zelfs weet te doorbreken. RTL 4 levert weliswaar kijkers in, maar weet met Kees en Co (1,3 miljoen), Paul Pakt Uit (1 miljoen) en de TV Kantine (1,1 miljoen) de hele avond die magische grens te slechten. NPO 1 heeft de kijkcijferhit van de avond te pakken met Ik Vertrek (1,8 miljoen kijkers). Ook Even tot Hier is goed voor bijna 1,1 miljoen belangstellenden.



Voor zenderbaas Peter van der Vorst was het een spannende avond, want het was de tweede keer dat zijn nieuwe zaterdagavondprogrammering te zien was. Dat is meestal het moment waarop de kijker laten weten of hij blij is met een programma: of hij keert terug of hij laat het programma links liggen.



Van der Vorst kan tevreden zijn. Hoewel de cijfers iets lager liggen dan de week daarvoor, zijn de aantallen zeer degelijk voor RTL 4. Alleen de bijna 300.000 kijkers minder voor Kees en co zal lichte kopzorgen opleveren, maar met 1,3 miljoen kijkers lijkt er zeker geen reden voor paniek.