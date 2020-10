BN’ers verkopen designer items voor het goede doel van Linda de Mol

Youp van ‘t Hek gaat onlangs gesloten theaters door met oudejaars­con­fe­ren­ce

9:41 Youp van 't Hek en BNNVara zijn ondanks de sluiting van theaters van plan gewoon een oudejaarsconference uit te zenden op 31 december. Het is de bedoeling dat hij de show speelt in het Amsterdamse theater Carré, hoewel dat momenteel gesloten is.