BN’ers lenen Instagram uit aan invloedrijke zwarte vrouwen

Update / video Geschrok­ken Dave Roelvink verliest macht over stuur en rijdt Lamborghi­ni in de prak

12:36 Realityster Dave Roelvink (26) verloor vannacht de macht over het stuur en reed zo de auto van een vriend in de prak. Hij is er vrijwel zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar de peperdure Lamborghini van zijn vriend is flink gehavend. ,,Ik ben me doodgeschrokken.”