BN’ers gaan coronavaccin promoten met slogan ‘Ik stroop mijn mouw op...’

Welke BN’ers meedoen, is nog niet bekend. ,,Er worden in de campagne rolmodellen ingezet, vooral mensen uit de zorg en mensen uit het veld (experts), en bekende Nederlanders die aansluiten bij de doelgroep die aan de beurt is voor de vaccinatie”, zegt een woordvoerder van VWS. De campagne begint binnenkort met een dagbladadvertentie, waarna het ook online, in print en bijvoorbeeld op abri’s te zien zal zijn.

De rolmodellen geven antwoord op vragen ‘die er leven onder de mensen in Nederland’, zegt de woordvoerder. ,,Soms kan dat vanuit een bepaalde expertise, soms omdat ze zich erin verdiept hebben. Daarnaast onderstrepen de rolmodellen het belang van vaccinatie. Hiervoor gebruiken we de slogan: Ik stroop mijn mouw op...”

Aandacht

In het voorjaar schakelde de overheid ook al BN’ers en influencers in om aandacht te vragen voor de coronamaatregelen. Onder andere rappers Boef en Famke Louise kregen daarvoor betaald. Die laatste kwam vandaag in opspraak omdat de coronaregels niet in acht werden genomen bij het opnemen van haar nieuwe videoclip.

Ook in het buitenland worden prominenten ingezet voor vaccinatiecampagnes. Zo was het geen toeval dat Ian McKellen (81), de acteur die Gandalf speelt in de Lord of the Rings-films, als een van de eerste Britten werd gevaccineerd. Eerder lekte uit dat de Britse Gezondheidsdienst een lijst had aangelegd van ‘bekende, geliefde en verstandige’ beroemdheden die in de vaccinatiecampagne zouden kunnen figureren.

Bekijk al onze video's over het coronavaccin in deze playlist.