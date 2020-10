BN’ers eren Meer Muziek in de Klas met jeugdfoto's

Nicolette Kluijver: ‘Mensen noemen me een dierengek­kie, maar het zijn dieren die niet oordelen’

4 oktober Het tweede seizoen van Dierenpret met Nicolette gaat vandaag, op Dierendag, van start op Videoland. Volgens de presentatrice, die bekend staat als groot dierenliefhebber, is het een eer om het educatieve kinderprogramma zelf te mogen produceren, maar ook een must. Zelf haalt Kluijver in goede en slechte tijden veel steun uit haar dieren. ,,Mensen noemen me misschien een dierengekkie, maar ik haal er zo veel geluk uit.”