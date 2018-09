Blondeerbeurt Chantal 'mislukt' en Roxeanne trots op moedervormen

Filmfestival Venetië Regisseur suggereert in nieuwe film: Vincent van Gogh is vermoord

16:08 ZUNDERT - In zijn film At Eternity’s Gate, die gisteren op het Filmfestival van Venetië in wereldpremière ging, suggereert regisseur Julian Schnabel, zelf ook een vermaard schilder, dat Vincent van Gogh door moord om het leven kwam. Het is een omstreden theorie die door veel kenners wordt bestreden.